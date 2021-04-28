Российское лекарство от Covid-19 начали испытывать на пациентах

Проверка препарата от коронавируса «Мир-19» перешла во вторую стадию. Теперь его испытают на пациентах с Covid-19, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«Первая фаза клинических испытаний закончена, препарат безопасный и хорошо переносится. И началась вторая фаза уже на пациентах с ковидом», – сказала она в эфире «Первого канала».

Разработчик заявил, что с помощью их препарата можно будет не только обеспечить профилактику коронавируса, но и лечить пациентов уже после заражения.

По словам Скворцовой, уже к концу лета «Мир-19» будет официально зарегистрирован. Но в розничную продажу его не отправят.

«На первом этапе не будет в аптеках, а будет в лечебных медицинских организациях», – пояснила глава ФМБА.

Как сообщал «Новый День», Минздрав РФ разрешил начать клинические испытания 30 декабря 2020 года. «Мир-19» пока остается уникальным, поскольку использует микроРНК, которая блокирует сайты РНК-вируса, отвечающие за его копирование. То есть предотвращает распространение вируса внутри организма.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.04.21

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