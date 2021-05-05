В Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй дозы вакцины от Covid-19

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, зачем нужна вторая доза вакцины от коронавируса. По словам ученого, второй укол закрепляет эффект от первого и позволяет сформировать более стойкий иммунитет.

«После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет, <…> который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины», – сказал эпидемиолог (цитата по РИА «Новости»), отметив, что благодаря ей формируется Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. «Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции», – подчеркнул Горелов.

По словам специалиста, оптимальным интервалом между дозами вакцин считается период в 30-45 дней. Однако в условиях пандемии этот интервал сокращен до 21 дня, пояснил ученый.

По данным ресурса Gogov.ru, на 5 мая в России 12,56 млн человек (8,59% от населения страны) привились хотя бы одним компонентом вакцины. Обе дозы получили 7,82 млн россиян – 5,35% от населения.

Ранее сообщалось, что переболевшим Covid-19 достаточно одной дозы вакцины для хорошего иммунного ответа. К такому выводу пришли американские ученые по итогам исследования.

Москва, Наталья Петрова

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