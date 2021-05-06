«Резкое снижение заболеваемости»: вакцина от полиомиелита борется с Covid-19

Российская вакцина от полиомиелита помогает бороться с коронавирусом. Сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова подтвердили это на практике.

Они наблюдали за состоянием более 60 человек в Кирове. «Мы дали добровольцам живую вакцину от полиомиелита и получили резкое снижение заболеваемости [коронавирусом] в данной группе. Этот вопрос мы доказали и оставили как скоропомощной вариант», – сказал директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».

Академик Чумаков в 60-е годы прошлого века предположил, что живая вакцина от полиомиелита может облегчать течение гриппа. Теперь ученые доказали его теорию применительно к Covid-19.

В центре разработали препарат «КовиВак», который в середине апреля поступил в регионы для вакцинации россиян. Отпускная цена на третью российскую вакцину от коронавируса установлена в 4330 рублей за упаковку из десяти ампул по 0,5 мл.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.05.21

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