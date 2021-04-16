Российская вакцина «Ковивак» отправлена в регионы

Жители российских регионов вскоре смогут привиться новой вакциной от коронавируса. Первые партии «Ковивака» правлены потребителям 15 апреля, передает ТАСС.
«Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям. Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины «Ковивак» вчера поздно вечером были отправлены в российские регионы», – сказал гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.
Напомним, отпускная цена на третью российскую вакцину от коронавируса была согласована ФАС на уровне 4 330 рублей за упаковку из десяти ампул по 0,5 мл. В эту сумму включены и логистические расходы.
В конце февраля стало известно, что разработанная в Центре им. Чумакова вакцина прошла регистрацию. Россия стала первой страной, на территории которой создано три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».
Москва, Наталья Рязанова
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