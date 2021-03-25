Власти определили предельную цену на третью российскую вакцину от Covid-19

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на третью российскую вакцину от коронавируса, которая была разработана центром им. Чумакова. В пресс-службе ведомства сообщили, что ее стоимость не будет превышать 4 330 рублей.

«ФАС России сообщает о том, что вышеуказанные согласованные предельные отпускные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 рубля», – говорится в сообщении. Цена 4 330 руб. – это предельная цена за одну упаковку вакцины «КовиВак» из десяти ампул по 0,5 мл. Каждая ампула – это одна доза препарата.

Ранее стало известно, что производство третьей российской вакцины от коронавируса «КовиВак» запущено для гражданского оборота. В ближайшее время она появится в регионах России. Предполагается, что первые партии препарата будут доступны до конца мата. «КовиВак» в России зарегистрировали 20 февраля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.03.21

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