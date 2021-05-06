Склонные к облысению мужчины чаще и тяжелее болеют Covid-19

Отвечающий за облысение ген заметно повышает для мужчин риск заразиться коронавирусом и переболеть в тяжелой форме. Это выяснили биологи из США и Италии, которые заметили, что мужчины тяжелее женщин переносят Covid-19.

Около 80% мужчин, перенесших тяжелые формы коронавируса (вплоть до помещения в реанимацию), были склонны к облысению в той или иной степени, передает ТАСС со ссылкой на Европейское дерматологическое и венерологическое общество.

Ученые наблюдали за 65 пациентами и изучили их ДНК. Оказалось, риск заражения коронавирусом связан с геном AR, отвечающим за реакцию клеток на мужские половые гормоны, включая тестостерон. У склонных к облысению мужчин этот ген содержал много так называемых CAG-повторов. Так же часто подобная структура гена встречалась у пациентов-мужчин с тяжелыми формами Covid-19.

Ранее британские медики выяснили, что тяжелая форма Covid-19 грозит не только людям с избыточным весом, но и слишком худым. Исследования показали, что риск тяжелой формы и смерти от Covid-19 растет у людей с ИМТ менее 18,5 и тех, чем ИМТ составляет 23 и выше.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 06.05.21

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