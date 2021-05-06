Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения РФ официально разрешило использовать препарат «Спутник Лайт» как однокомпонентную вакцину от Covid-19. Производитель заявил об эффективности на уровне прививки из двух компонентов.

«У всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ. «Спутник Лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса», – сообщается на сайте Минздрава.

По данным Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, эффективность «Спутника Лайт» составила 79,4% с 28-го дня после иммунизации.

Россияне получают именно «Спутник Лайт», когда проходят первый этап вакцинации препаратом «Спутник V». В статистику вошли россияне, не сделавшие второй укол по любым причинам и получившие первый с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила на онлайн-встрече с президентом Владимиром Путиным, что «Спутник Лайт» будет применяться для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, а в гражданский оборот она поступит после регистрации цены.

Надо отметить, что «Спутник Лайт» – это четвертая зарегистрированная в России вакцина против коронавируса. В августе 2020 года был зарегистрирован двухкомпонентный препарат «Спутник V». Кроме того, в России одобрены двухкомпонентные вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра Роспотребнадзора «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая часть вакцины от коронавируса. Это необходимо для закрепления иммунного ответа. Благодаря второй дозе формируются так называемые клетки памяти, которые и обеспечивают надежную защиту от инфекции.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.05.21

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