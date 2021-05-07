Индия обновила антирекорд по новым пациентам с Covid-19

В Индии число новых случаев заражения Covid-19 увеличилось до рекордных 414,2 тысячи за сутки. Общее количество заразившихся коронавирусом достигло 21,49 млн человек, сообщает Минздрав Индии в Twitter.

За последние 24 часа от Covid-19 умерли 3915 человек. Только в четырех штатах страны за сутки не умер ни один пациент с коронавирусом. С начала пандемии от коронавируса и сопутствующих заболеваний скончались 234 тыс. человек.

Напомним, 5 мая в Индии установлен предыдущий антирекорд по числу пациентов с Covid-19, которые умерли за сутки, – 3780 человек. Главный научный советник премьер-министра Индии Виджай Рагхаван предсказал третью волну коронавируса и назвал СИЗ и вакцинацию главными мерами борьбы с эпидемией.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 07.05.21

В Челябинской области от коронавируса скончались 8 человек. / Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». / Склонные к облысению мужчины чаще и тяжелее болеют Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»