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Пятница, 14 мая 2021, 13:34 мск

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Власти США просят индийцев не ввозить коровий навоз

Сотрудники таможни США обнаружили коровий навоз в чемодане, прибывшем из Индии. Американские власти просят не ввозить фекалии животных из-за риска распространения опасных заболеваний. Об этом сообщает The Wire.

«Это не опечатка. Таможенные специалисты обнаружили два кома коровьего навоза в чемодане, который забыли пассажиры авиакомпании Air India», – говорится в пресс-релизе американской таможни. В ведомстве уточнили, что таким образом в страну может попасть ящур и другие инфекции, которые в США и Европе были искоренены, но продолжают поражать животных в Индии.

До конца неясно, зачем индийцы привезли с собой навоз. Однако в последнее время жители Индии, веря в чудодейственные свойства всего, что производит священная корова, проводят обряд, который, по мнению индийцев, может защитить от коронавируса. Местные натирают свое тело коровьими навозом и мочой, а когда все это подсыхает, омываются молоком. Верующие думают, что подобные процедуры помогут им избежать инфекции и укрепить иммунитет.

Впрочем, на официальную статистику такие ритуалы не влияют. Страна находится на втором месте в мире по числу заражений и день за днем ставит рекорды по числу выявленных инфицированных. Каждый день прирост больных Covid-19 в Индии составляет свыше 400 тысяч человек, при этом в сутки около четырех тысяч пациентов умирают.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 14.05.21

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