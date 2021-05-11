Жители Индии выбрасывают тела умерших от коронавируса в Ганг

В реке Ганг обнаружили несколько десятков тел. Предположительно, эти люди скончались от последствий коронавируса, а у их родственников не нашлось денег на кремацию. Об этом пишет газета The Times of India.

Трупы нашли в городе Буксар штата Бихар. По всей видимости, покойников сбросили в реку несколько дней назад в соседнем штате Уттар-Прадеш. Местные власти сообщают о 48 телах. По словам очевидцев, трупов значительно больше – от 100 до 150.

Вероятно, от умерших таким образом избавились сельские жители, у которых нет денег на кремацию и погребальный костер. Стоимость этих услуг сильно выросла на фоне вспышки коронавируса и рекордного числа умерших от инфекции.

Мэрия Буксара начала мероприятия по очистке реки. Всех покойных кремируют за счет правительства штата. При этом городской судья Аман Самир заявил, что власти будут принимать строгие меры в отношении тех, кто сбрасывает в реку тела умерших от коронавируса без сожжения.

В настоящее время Индия находится на втором месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом. В стране зафиксировано свыше 22,6 млн случаев Covid-19, 246 тысяч человек скончались.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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