Новые вакцины и препарат для лечения: Минздрав обновил рекомендации по Covid-19

Минздрав России выпустил новую, 11-ю по счету версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В документ включены вакцины от коронавируса «Ковивак» и «Спутник Лайт». А из списка лекарств, которые могут назначаться для лечения пациентов с Covid-19, исключен гидроксихлорохин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минздраве отметили, что новые рекомендации подготовлены ведущими российскими экспертами «с учетом накопленных научных данных и клинической практики».

Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен сведениями о вакцине «КовиВак» центра им. Чумакова и однокомпонентной вакцине «Спутник Лайт» разработки центра им. Гамалеи, зарегистрированной Минздравом накануне.

В перечень возможных к назначению препаратов добавлен иммуноглобулин человека против Сovid-19. Этот препарат рекомендован для пациентов, находящихся на стационарном лечении, в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии.

Согласно новым рекомендациям, для лечения больных с ковидом могут применяться пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против Covid-19, интерферон альфа и умифеновер.

В Минздраве отметили, что для упреждающей противовоспалительной терапии Covid-19 у взрослых «возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций».

Напомним, в феврале из списка рекомендованных лекарств для лечения коронавирусной инфекции был исключен антибиотик азитромицин.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.05.21

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