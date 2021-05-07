Снова больше 8 000 заболевших: в России ковид-статистика опять пошла в рост

В России количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 8 386 и достигло 4 863 514, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Выявляемость ковида в стране снова пошла в рост – накануне сообщалось о 7 639 заболевших. Только в двух регионах – на Чукотке и в Ненецком автономном округе – не обнаружено ни одного нового зараженного.

Наибольший суточный прирост больных коронавирусом зарегистрирован в Москве (+2 846), Санкт-Петербурге (+722), Московской (+608), Ростовской (+210) и Воронежской (+144) областях. Меньше всего заболевших выявлено в Еврейской автономной области (+1) и в Республике Алтай (+2). Отметим, что в российской столице число новых случаев заражения выросло почти на 35% по сравнению с предыдущим днем (2 114).

За минувший день от коронавирусной инфекции скончались 376 человек. Больше всего новых смертей зафиксировано в Москве (60), Санкт-Петербурге (31) и в Самарской области (17). За весь период пандемии в стране от ковида умерли 112 622 человека.

При этом за сутки полностью выздоровели 8 022 пациента с подтвержденным ковидом, а за весь период – 4 480 360.

По информации Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 130,8 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 264 тыс. за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 503 199 человек.

В мире число выявленных случаев инфицирования достигло 151,1 млн, скончались более 3,25 млн заболевших, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (32,6 млн), затем идут Индия (21,49 млн), где практически ежедневно фиксируют антирекорды по заболевшим и умершим, и Бразилия (свыше 15 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.05.21

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