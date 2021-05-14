В России подскочила суточная заболеваемость коронавирусом – более 9,4 тыс. зараженных

В России резко подскочила суточная заболеваемость коронавирусом. За минувший день в стране выявлено 9 462 новых случая заражения в 84 регионах, тогда как накануне суточный прирост заболевших составил 8 380 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Это максимальное значение с 20 марта, когда было зарегистрировано 9 632 случая инфицирования коронавирусом. Впервые с начала мая число выявленных зараженных за сутки перевалило за 9 тыс. Общее число заболевших Covid-19 в стране достигло 4 922 901.

Наибольший прирост инфицированных зафиксирован в Москве (+3 818) – это максимум с 17 января, когда было выявлено 4 012 случаев заражения. В пятерку регионов по числу новых заболевших также вошли Санкт-Петербург (+739), Московская (+648), Ростовская (+204), Воронежская (+127) области.

Ни одного зараженного за сутки не обнаружено в Ненецком автономном округе. Минимальный прирост суточной заболеваемости отмечен в Еврейской автономной области – 0,02% и в Тыве – 0,03%. В целом по России этот показатель поднялся до 0,19%.

За последние 24 часа от ковида в стране скончались 393 человека (днем ранее – 392). Больше всего умерших в Москве (60), Санкт-Петербурге (35) и Ростовской области (26). За весь период пандемии в стране зарегистрировано 115 116 летальных случаев.

При этом за прошедший день выздоровели 9 756 пациентов, а за все время эпидемии – 4 537 634 человека.

Согласно данным Роспотребнадзора, с начала вспышки проведено свыше 132,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 369 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 499 142 человека.

В мире число выявленных случаев Covid-19 достигло 161,18 млн, умерли более 3,34 млн заболевших, информирует Университет Джонса Хопкинса. Антирейтинг по количеству зараженных по-прежнему возглавляют США (32,85 млн), второе место у Индии (24,04 млн), третье – у Бразилии (15,43 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.05.21

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