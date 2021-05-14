«Тревожный симптом, но...» В России высказались насчет усиления ограничений из-за всплеска Covid-19

Российские власти пока не собираются усиливать антиковидные ограничения в связи со всплеском случаев Covid-19, зарегистрированным за минувший день. Инфекционисты связывают рост заболеваемости с майскими праздниками.

Напомним, за минувшие сутки в России впервые с 20 марта зафиксирован максимальный суточный прирост новых заболевших коронавирусом. В Москве зарегистрирован максимум новых случаев Covid-19 с 17 января – 3 818.

О том, что чиновники не планируют ужесточать карантинные меры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники во властных кругах. «Мы фиксируем всплеск заболеваемости, однако пока о введении дополнительных ограничений речи не идет», – сказал один из собеседников агентства. Другой источник счел рост случаев коронавируса тревожным симптомом, но также указал, что пока ситуация с распространением ковида не является поводом для ужесточения ограничений.

При этом он заявил о необходимости строгого соблюдения масочного режима в сложившейся ситуации и активизации вакцинации. «Россия сможет вернуться к обычной жизни только после достижения коллективного иммунитета», – подчеркнул источник.

Врач-инфекционист Николай Малышев объяснил рост заболеваемости Covid-19 майскими праздниками. «Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем», – цитирует специалиста РИА «Новости». Впрочем, медик подчеркнул, что о тенденции можно будет говорить только с учетом динамики заболеваемости в ближайшие дни.

По мнению доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, всплеск случаев коронавируса в Москве может быть связан с увеличением количества проведенных ПЦР-тестов после майских праздников и с возвращением отдыхающих из-за границы.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев назвал рост заболеваемости ожидаемым и также связал его длинными майским праздниками. Впрочем, считает он, эту ситуацию нельзя считать опасной. «Никакого ужесточения режима нынешний рост числа инфицированных не требует», – полагает он.

Москва, Наталья Петрова

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