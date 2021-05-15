В России выявили 8790 новых случаев заражения Covid-19 за сутки

Специалисты зарегистрировали 8790 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах России за прошедшие сутки. Общее число случаев Covid-19 в стране достигло 4 931 691, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России выявлено 8 790 случаев Covid-19. 1 496 (17,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – говорится в сообщении. За то же время скончались 364 пациента с коронавирусом (днем ранее – 393 человека).

Лидером по приросту больных Covid-19 традиционно остается Москва – 3073 новых случая за минувший день. Также велико число новых случае в Санкт-Петербурге (+749), Подмосковье (+671), Ростовской области (+204). Еще в семи регионах число новых пациентов с коронавирусом не превысило 150 человек. В 73 регионах менее 100 новых случаев за сутки.

Наименьший прирост зараженных в Еврейской АО (1 человек за сутки), Чукотском АО (3 человека), Республике Тыва и Магаданской области (по 5 человек).

В целом по стране темп прироста составляет 0,18%.

Однако число выздоровевших пациентов почти на 1000 человек превышает число заболевших – 9 866 человек за сутки. Всего за период пандемии в Росси выписаны по выздоровлению 4 547 500 человек.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что прирост заболевших коронавирусом возможен и при 100-процентной вакцинации населения. Она привела в пример Сейшельские острова, жители которых получили не слишком эффективную вакцину из Китая и англо-шведскую AstraZeneca.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.05.21

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