В России выявили 8554 новых случая заражения Covid-19

Врачи выявили 8554 новых пациентов с коронавирусом за сутки на территории РФ. Темп прироста замедлился до 0,17%, но новые случаи Covid-19 зарегистрированы в 84 регионах страны.

«За последние сутки в России выявлено 8554 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 1351 – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За весь период пандемии на территории страны заразились коронавирусом 4 940 245 человек. 115 871 пациент с Covid-19 скончался за все время, а за минувший сутки – 391 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (2789), Санкт-Петербурге (767), Подмосковье (672), Ростовской области (203). Нулевой прирост новых пациентов с Covid-19 в Ненецком автономном округе, один новый случай за сутки в Еврейской автономной области, два на Чукотке, трое в Тыве.

8573 пациента в коронавирусом были признаны выздоровевшими и выписаны из больниц. Общее число тех, кто выздоровел, достигло 4 556 073 человек.

Днем ранее суточный прирост новых случаев коронавируса в России составил 8790 в 84 регионах. За день скончались 364 пациента с коронавирусом, а 9866 были выписаны по выздоровлению.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.05.21

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