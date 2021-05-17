Стала известна стоимость однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на четвертую российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Предельная отпускная стоимость одной дозы составит 342,36 рубля без НДС.

«ФАС России согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт» на уровне 342,36 рублей. После регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот», – говорится на сайте ведомства.

Как сообщал «Новый День», Минздрав РФ официально разрешил использовать препарат «Спутник Лайт» 6 мая. Это первая однокомпонентная вакцина, но уже четвертый препарат от коронавируса в России. «Спутник Лайт» – первый компонент вакцины «Спутник V», который и сам по себе вызывает иммунный ответ и может помочь сформировать популяционный иммунитет.

По данным портала Gogov.ru, на 17 мая полностью привились 9,68 млн россиян, а 14,33 млн получили хотя бы один компонент вакцины.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.05.21

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