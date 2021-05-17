В Индии выявили рекордно низкое число новых больных с Covid-19 за сутки

Минздрав Индии зарегистрировал 281,3 тысячи новых случае заражения коронавирусом за сутки. В министерстве отметили, что впервые с 21 апреля суточный показатель не превысил 300 тыс. новых пациентов.

«Суточный прирост новых случаев Covid-19 менее 300 тыс. впервые за 26 дней. За минувшие сутки положительных тестов на коронавирус стало меньше», – говорится в сообщении Минздрава Индии в Twitter.

Общее число пациентов с коронавирусом по стране превысило 24,97 млн. За сутки умерли 4106 пациентов с Covid-19, а общее число умерших превысило 274 тыс. человек.

В Минздраве отметили, что все больше жителей страны проходят вакцинацию. На 17 мая прививку сделали уже более 182 млн человек (около 13% населения).

Как сообщал «Новый День», 7 мая число новых случаев заражения Covid-19 в Индии выросло до рекордных 414,2 тысячи за сутки. В тот день от Covid-19 умерли 3915 человек.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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