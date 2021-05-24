Россиянам старше 65 лет рекомендовали делать три укола «ЭпиВакКороны»

Ученые посоветовали людям старше 65 лет прививаться тремя дозами препарата «ЭпиВакКорона». По их мнению, эффективность прививки обратно пропорциональна возрасту.

«Рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение трех дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации», – говорится с отчете об исследовании ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Отчет опубликован на сайте COVID-19 Preprints.

Специалисты отметили, что 95,8% граждан, сделавших прививку от «ЭпиВакКороной», не заразились даже после контактов с больными коронавирусом.

Специалисты наблюдали за 807 сотрудниками Роспотребнадзора, прошедшими вакцинацию, а всего привились 1736 человек. Препарат вводился с интервалами в 14-21 день и в каждом случае результаты были сопоставимы. Исследование проводилось с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года.

Напомним, Минздрав РФ одобрил для применения двухкомпонентные вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Четвертым препаратом стал «Спутник Лайт», который также является первым компонентом «Спутника V». Специалисты установили, что препарат годен для однократного применения и дает иммунный ответ.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.05.21

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