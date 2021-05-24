российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 мая 2021, 17:21 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Россиянам старше 65 лет рекомендовали делать три укола «ЭпиВакКороны»

Ученые посоветовали людям старше 65 лет прививаться тремя дозами препарата «ЭпиВакКорона». По их мнению, эффективность прививки обратно пропорциональна возрасту.

«Рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение трех дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации», – говорится с отчете об исследовании ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Отчет опубликован на сайте COVID-19 Preprints.

Специалисты отметили, что 95,8% граждан, сделавших прививку от «ЭпиВакКороной», не заразились даже после контактов с больными коронавирусом.

Специалисты наблюдали за 807 сотрудниками Роспотребнадзора, прошедшими вакцинацию, а всего привились 1736 человек. Препарат вводился с интервалами в 14-21 день и в каждом случае результаты были сопоставимы. Исследование проводилось с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года.

Напомним, Минздрав РФ одобрил для применения двухкомпонентные вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Четвертым препаратом стал «Спутник Лайт», который также является первым компонентом «Спутника V». Специалисты установили, что препарат годен для однократного применения и дает иммунный ответ.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.05.21

В России выявили 14 инфицированных индийским штаммом коронавируса. / В ВОЗ назвали число погибших в борьбе с коронавирусом медиков. / В России за сутки зафиксировали минимум смертей от Covid-19 c середины апреля. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,