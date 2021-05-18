Путин анонсировал производство в России четвертой вакцины от коронавируса

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил о создании четвертой российской вакцины от коронавируса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом глава государства сказал на церемонии вручения верительных грамот иностранных дипломатов.

«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвёртая», – сообщил Путин, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.

При этом президент РФ отметил, что «эпидемия стала настоящей проверкой для таких общечеловеческих ценностей, как солидарность, взаимовыручка, гуманизм». «Наша страна оказывает адресную помощь более чем шестидесяти государствам на всех континентах. Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных препаратов на зарубежных предприятиях», – отметил он.

«Россия открыта для взаимовыгодного партнёрства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учёта интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела», – подчеркнул президент РФ.

Стоит отметить, что в России одобрены для применения двухкомпонентные вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также однокомпонентная «Спутник Лайт».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.05.21

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