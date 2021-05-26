Словакия в июне начнет вакцинацию «Спутником V»

Правительство Словакии приняло решение о применении на территории страны российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило словацкое издание Teraz. Таким образом, Словакия стала второй страной в Евросоюзе после Венгрии, которая разрешила прививаться российским препаратом.

Отмечается, что Минздрав страны должен до 7 июня выдать все необходимые инструкции насчет использования незарегистрированного в ЕС российского препарата. Ведомство по поручению кабмина готовит соответствующее распоряжение.

Ранее в мае министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский заявил, что вакцинация «Спутником V» в стране, как ожидается, начнется в начале июня.

Перед этим словацкий Минздрав получил от Венгрии результаты лабораторных испытаний образцов российской вакцины, которые завершились 16 апреля. Исследования проводились в соседней стране из-за отсутствия у Словакии сертифицированных для подобных испытаний лабораторий.

Напомним, что Словакия получила первую партию из 200 тыс. доз «Спутника V» еще 1 марта. Всего страна заказала два миллиона доз российской вакцины. Заключение контракта на поставку препарата вызвало напряженность в правящей коалиции, что привело к отставке Игора Матовича с поста премьер-министра. В коалиции возмутились единоличным решением Матовича по закупке российской вакцины.

Братислава, Наталья Петрова

Братислава. Другие новости 26.05.21

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