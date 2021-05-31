В России зафиксирован резкий спад заболеваемости Covid-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявили 8 475 новых пациентов с коронавирусом. Суточная заболеваемость снизилась впервые за пять дней и сразу на 1219 случаев по сравнению с предыдущим днем.

«За последние сутки в России выявлено 8 475 случаев Covid-19 в 83 регионах, из них 1122 (13,2%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Всего в России заболели 5 071 917 человек.

Ни одного нового случая не выявили в Ненецком и Чукотском АО. Всего один новый пациент в Еврейской АО, четверо – в Магаданской области и шестеро – в Тыве.

Лидерство по числу новых пациентов с Covid-19 за сутки по-прежнему удерживает Москва (+2614). 822 новых пациентов зарегистрированы в Санкт-Петербурге, 752 – в Подмосковье. Заметно меньше новых случаев среди жителей Ростовской (+176), Воронежской (+143), Нижегородской (+141) областях.

И выздоровевших от коронавируса больше всего в столицах: 1877 в Москве, 813 в Петербурге. 660 человек выписали после излечения в Подмосковье. Ростовской (выписаны 174 человека) и Воронежской (140) областям почти удалось сохранить равновесие в числе заболевших и победивших вирус.

За минувший день по стране выписаны после выздоровления 6715 человек, а за весь период – 4 684 585 человек. Умерли за сутки 339 пациентов с Covid-19, доведя общее число жертв коронавируса до 121 501 человека.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.05.21

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