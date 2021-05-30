В России пятый день подряд растет заболеваемость Covid-19

В России вновь выросла заболеваемость коронавирусом. За минувший день медики выявили 9 694 инфицированных. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19, за весь период пандемии в стране зафиксировано 5 063 442 зараженных.

На этот раз новые случаи коронавируса были зарегистрированы во всех субъектах РФ. Показатель суточного прироста со вчерашнего дня увеличился до 0,19%. Наименьшие темы заболеваемости наблюдаются в ЕАО, Тыве и Адыгее.

Количественный рост заболевших по-прежнему обеспечивает столица – в Москве выявили 3 719 инфицированных, что почти на 500 человек больше, чем накануне. Кроме того, в пятерку лидеров с наибольшим числом заражений вошли Санкт-Петербург (+829), Подмосковье (+748), Ростовская (+179) и Воронежская (+145) области.

За сутки зафиксировано 355 летальных исходов, причиной которых стали последствия коронавируса. По числу смертей на первом месте находится Москва (59 умерших), затем идут Санкт-Петербург (39), а также Воронежская, Нижегородская и Самарская (по 15) области. За весь период пандемии жертвами коронавируса в России стали 121 162 человека.

Число выздоровевших за день прибавилось на 7 386 человек и достигло 4 677 870.

В мире за все время коронавирусом заболели свыше 169,95 млн человек. Инфекция стала причиной смерти более 3,5 млн пациентов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.05.21

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