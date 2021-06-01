«Выходим из сложной ситуации»: Путин прокомментировал эпидобстановку в России

Россия постепенно выходит из трудной ситуации с коронавирусом, но риски еще остаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина во время дистанционной встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Глава государства признал, что поездка в Москву пока остается слишком рискованной.

«Опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог по этому поводу еще достаточно», – цитирует Путина его пресс-служба.

Он призвал всех россиян беречь свои семьи, своих близких.

Как сообщал «Новый День», в России за сутки выявили 9500 новых случаев заражения Covid-19, а за весь период заболели 5 081 417 человек. Самый большой прирост пациентов с коронавирусом в Москве (+3669), Санкт-Петербурге (+817), Подмосковье (+743), Ростовской (+168) и Нижегородской (+144) областях.

По данным портала Gogov.ru, на 1 июня полностью привились от коронавируса 12,67 млн россиян (8,67% населения). получили хотя бы один компонент 16,74 млн человек (11,45% населения).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.06.21

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