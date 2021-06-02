В России одобрено лекарство от пневмонии при Covid-19

Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат для лечения пневмонии «Лейтрагин». Лекарство помогает предотвратить тяжелые формы пневмонии, которые сопровождают заражение коронавирусом, рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве РФ.

Одобрение Минздрава получено 25 мая.

Ингаляционный «Лейтрагин» из нового класса препаратов, которые не дают развиться цитокиновому шторму. После шторма у пациентов начинаются трудности с дыханием, потом отказывают органы и нарушается свертываемость крови.

Ученые провели исследование на 320 пациентах со среднетяжелым течением Covid-19.

«В группе пациентов, получавших «Лейтрагин», не было не только ни одного смертельного исхода, но и случаев перехода заболевания в более тяжелую форму. Время выздоровления сокращалось до 8 суток, по сравнению с 14 сутками в контрольной группе», – пояснили в ФМБА.

Напомним, в конце апреля началась вторая стадия проверки препарата от коронавируса «Мир-19». Теперь новое лекарство проверяют на пациентах с Covid-19. Разработчик заявил, что с помощью их препарата можно будет не только обеспечить профилактику коронавируса, но и лечить пациентов уже после заражения.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.06.21

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