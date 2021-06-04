Венгрия предложила России взаимно признать сертификаты вакцинации

Глава Минздрава Росси Михаил Мурашко заявил, что Венгрия и еще несколько стран обратились к российской стороне с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом министр сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, Москва готова рассмотреть предложение Будапешта. «В целом мы поддерживаем признание, с Венгрией готовы рассмотреть», – приводит слова Мурашко ТАСС.
Ранее сообщалось, что первые семь государств Евросоюза начали выдавать сертификаты о вакцинации от Covid-19. Это Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша.
Ожидается, что электронная система сертификатов в ЕС заработает с 1 июля. В Еврокомиссии заявили, что этот документ позволит возобновить безопасные поездки этим летом, будет бесплатным, доступным в электронном и бумажном форматах.
Также сообщалось, что в Евросоюзе разрабатывается механизм, по которому вакцинированные граждане третьих стран смогут получить Covid-сертификат, чтобы беспрепятственно путешествовать внутри ЕС.
Санкт-Петербург, Наталья Петрова
Санкт-Петербург. Другие новости 04.06.21
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