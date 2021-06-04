Число заболевших Covid-19 в России выросло еще на 8947 человек за сутки

За минувший день число заболевших Covid-19 в России увеличилось на 8947 человек, то есть до 5 108 129 пациентов. За то же период 377 человек скончались, доведя общее число летальных исходов от коронавируса до 123 037, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

У 1339 человек (15,0%) обнаружена активная форма коронавируса без клинических проявлений болезни. При этом новые случаи за сутки зарегистрировали в 84 регионах страны – нет роста только в Ненецком АО.

Лидерами по приросту заболевших снова стали Москва (+2817), Санкт-Петербург (+834) и Подмосковье (+766). Еще в восьми регионах число новых пациентов превысило 100 человек, а в семи заболевших было меньше десяти. Только два новых случая Covid-19 выявили на Чукотке, по три – в Туве и Еврейской АО, пять – в Магаданской области.

За сутки полностью выздоровели после коронавируса 8530 человек, что на 853 меньше, чем за предыдущий день. За весь период выписаны в связи с выздоровлением 4 720 512 человек.

На 4 июня в мире зарегистрировано 172 060 202 случаев заражения коронавирусом. За сутки в мире стало на 490 207 пациентов больше.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.06.21

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