В России выявили еще почти 9 тысяч заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 8 933 случая коронавирусной инфекции во всех 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Общее число заразившихся в стране достигло 5 099 182 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса по-прежнему зафиксировано в Москве (+2 876). В топ-5 регионов с наибольшим количеством новых заболевших также вошли Санкт-Петербург (+841), Московская (+770), Ростовская (+158), Нижегородская (+155) области.

Меньше всего зараженных за сутки зарегистрировано в Ненецком АО (1), ЕАО (2) и на Чукотке (3). В целом по России суточный прирост остается на уровне 0,18%.

За последние 24 часа в стране скончались 393 пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв достигло 122 660. Наибольшая суточная смертность от Covid-19 зафиксирована в Москве, где умерли 57 человек, в Петербурге (39 летальных исходов) и Ростовской области (21).

В то же время за прошедший день полностью выздоровели 9 383 человека, а за весь период пандемии – 4 711 982 человека.

По информации Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 139,2 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 351 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 538 061 человек.

В мире число подтвержденных случаев Covid-19 превысило 171,6 млн, умерли более 3,69 млн заболевших. Лидерство по количеству случаев заражения удерживают США (33,30 млн). Второе место у Индии (28,44 млн), на третьей позиции – Бразилия (16,72 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.06.21

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