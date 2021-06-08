В России впервые с марта почти 10 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки

Число новых пациентов с коронавирусом, выявленных за сутки, впервые с середины марта составило 9 977 человек. Новые случаи зарегистрировали во всех регионах, кроме Ненецкого АО, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 9 977 случаев Covid-19 в 84 регионах, из них 1497 (15,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – говорится в сообщении.

Накануне суточная заболеваемость составила 9 429 человек, то есть на 548 человек меньше нынешнего показателя. За весь период в России заболели 5 145 843 человека. Умерли 124 496 пациентов с Covid-19, за минувшие сутки – 379 человек, что на 49 человек больше, чем за предыдущий день.

Больше всего новых случае выявили в Москве (+3817), Петербурге (+846), Подмосковье (+776), Нижегородской (+163) и Ростовской областях (+155). Стабильно низкая суточная заболеваемость на Чукотке (+1), в Еврейской АО и Магаданской области (по +4), Тыве (+7).

В России выздоровели от коронавируса уже 4 752 085 человек, из них 8 883 – за прошедший день. Накануне этот показатель составлял 6 756 человек, то есть на 2127 человек меньше.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.06.21

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