Смертность от коронавируса в России снизилась, заболеваемость – нет

В России за последние сутки вновь выявлено 9 429 случаев заражения коронавирусом. Как сообщил оперативный штаб по противодействию распространению инфекции, общее количество заболевших с начала пандемии достигло 5 135 866 случаев.

В этот раз в двух регионах не обнаружили ни одного нового инфицированного – в Ненецком АО и на Чукотке. Среди субъектов с наименьшим числом заболевших – ЕАО (2) и Магаданская область (3). Общий суточный прирост держится на уровне 0,18%.

Самая высокая заболеваемость традиционно фиксируется в Москве, где за минувшие сутки заболели 3 266 человек. Далее в этом рейтинге следуют Санкт-Петербург (+854) и Московская область (+787).

Вместе с тем за последние сутки подтверждены 330 летальных исходов среди больных коронавирусом, что является двухнедельным минимумом (319 на 24.05). Больше всего умерших в Москве (+59), Санкт-Петербурге (+40) и Нижегородской области (+13). За все время жертвами инфекции стали 124 117 россиян.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 140,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки – 188 тысяч. Под медицинским наблюдением в целом по России 527 364 человека.

Во всем мире число случаев Covid-19 превышает 173,3 млн. 3,7 тысячи пациентов с коронавирусом скончались за весь период пандемии, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. По количеству заболевших лидируют США (33,3 млн), затем идут Индия (28,9 млн), Бразилия (16,9 млн), Франция (5,77 млн) и Турция (5,28 млн). Россия находится на шестом месте.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.06.21

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