За сутки в России выявили максимум больных Covid-19 за три месяца

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России стал рекордным за три месяца – 11 699 новых случаев, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Это самый высокий показатель с 24 февраля, когда было зарегистрировано 11 749 новых пациентов с Covid-19.

«За последние сутки в России выявлено 11 699 случаев Covid-19 в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 167 949 человек», – говорится в сообщении штаба.

По сравнению с предыдущим днем прирост заболевших увеличился на 1292 человека.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (+5245), Санкт-Петербурге (+859), Подмосковье (+801), Нижегородской (+172) и Ростовской областях (+156).

По-прежнему, мало новых случаев Covid-19 на Чукотке – 1, в Ненецком АО – 3, Еврейской АО и Магаданской области – по 3. Еще в четырех регионах за сутки выявили менее 10 пациентов с коронавирусом.

Суточная смертность снизилась: умерли 383 пациента с Covid-19 (накануне – 399). С начала пандемии было 125 278 летальных исхода. Число выздоровевших заметно выросло – 10096 человек (накануне – 9814). Всего по стране за весь период выздоровели от коронавируса 4 771 995 человек. За минувшие сутки больше всего пациентов выписали в Москве – 2671, Санкт-Петербурге – 1386, Подмосковье – 810.

По данным Роспотребнадзора, в мире число заболевших коронавирусом за прошедший день выросло на 425 602 человека, до 174 355 946.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.06.21

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