Минздрав призвал носить маски и прививаться, чтобы не допустить третьей волны

Резкий скачок числа заболевших коронавирусом связан с тем, что многие не соблюдают защитные меры. Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не только носить маски, но и делать прививки, чтобы скорее достичь коллективного иммунитета.

«Формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения коронавируса… Соблюдение масочного режима, дистанцирования и всех ограничительных мероприятий до набора коллективного иммунитета – это принципиально важная позиция», – цитирует главу Минздрава «Интерфакс».

Министр отметил, что многие опасаются третьей волны Covid-19, но не стараются ее предотвратить. Например, не спешат вакцинироваться.

«Каждый должен в первую очередь позаботиться о себе – провакцинироваться», – добавил Мурашко.

Напомним, суточная заболеваемость Covid-19 в России растет уже больше недели. За минувшие сутки в стране выявили 11 699 новых случаев, что стало максимумом за три месяца. Суточный рост заболевших в Москве достиг пика с 15 января и составил 5245 новых случаев.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.06.21

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