Москвичам грозит штраф за посиделки в беседках и на скамейках

Власти Москвы напомнили о штрафе в 4 тыс. рублей за использование детских площадок и беседок в парках столицы. Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что многие москвичи нарушают введенный мэром запрет.

Мэрия с 13 по 20 июня ввела ряд ограничений в крупных городских парках и на природных территориях. Все аттракционы, пункты проката, детские и спортивные закрыты, а гражданам запретили пользоваться беседками и даже скамейками.

«За сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей», – цитирует Данчикова ТАСС.

Начальник столичного Главконтроля отметил, что цель всех мероприятий – чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заболеть коронавирусом.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные в честь Дня России до 20 июня на фоне резкого роста числа больных Covid-19. Работодателям рекомендовали перевести максимальное количество работников на удаленку. В столице приостановлена работа развлекательных заведений и общепита с 23:00 до 6:00.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.06.21

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