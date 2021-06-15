Роспотребнадзор отсоветовал пить таблетки от аллергии перед прививкой от Covid-19

Роспотребнадзор посоветовал не принимать препараты от аллергии перед прививкой от коронавируса. Антигистаминные могут снизить действие вакцины, сообщили в ведомстве.

«Прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации», – пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты посоветовали выпить таблетку от аллергии, если после прививки появилось покраснение на коже или сыпь. Тем, кто принимает антигистаминные по назначению врача, тоже не стоит прерывать курс лечения. Но проводить «подготовку» любыми лекарствами перед прививкой от Covid-19 лучше не стоит.

«Медикаментозная «подготовка» не нужна. Более того, она только навредит», – добавили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», ученые предупредили: прием парацетамола для профилактики жара после первой прививки от коронавируса может снизить иммунный ответ. Так же действуют любые жаропонижающие и нестероидные лекарства типа анальгина, ибупрофена.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.06.21

Два региона России ужесточили ограничения из-за коронавируса. / В Екатеринбурге вдвое увеличили число «ковидных» скорых бригад. / Сотни американцев получили просроченную вакцину от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»