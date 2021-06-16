В Москве обнаружили измененный индийский штамм Covid-19

В Москве обнаружили измененный индийский штамм коронавируса. Об этом сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, сейчас специалисты изучают эффективность вакцины «Спутник V» к этой разновидности. Гинцбург отметил, что препарат показал высокую эффективность против индийского штамма, и добавил, что вакцинированный человек будет защищен от этого варианта коронавируса.

Ученый рассказал, что в лабораторных условиях зафиксировано снижение эффективности «Спутника V» против индийского штамма в 1,4-2,4 раза «по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов», передает «Интерфакс». Однако, по его словам, «это совсем не критично». Гинцбург подчеркнул, что «Спутник V» создает «очень большой запас по концентрации антител».

В России в последние дни зарегистрирован всплеск распространения коронавируса. Эксперты связывают третью волну пандемии с циркуляцией индийского штамма, который постепенно распространяется по стране.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.06.21

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