Индийский штамм коронавируса распространяется по России

Индийский штамм коронавируса (вариант «Дельта» по классификации ВОЗ) постепенно распространяется в России. Об этом сообщил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, ссылаясь на результаты работы по секвенированию вируса – статистику ведет НИИ гриппа имени Смородинцева.

«30% сегодняшних штаммов в России – индийский штамм. Распространяется он достаточно равномерно», – цитирует специалиста ТАСС. Эксперт отметил, что у него нет точной статистики, но уточнил, что «30% – это общее число, доля из того, что циркулирует в России».

Авдеев также отметил, что заразность индийского варианта на 50-60% выше изначальной версии SARS-CoV-2.

Эксперт при этом обратил внимание на то, что коронавирус при мутации проявляет более агрессивные свойства. По его словам, сегодня, вероятно, «можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами».

Ранее врачи из Индии предупредили, что индийская мутация коронавируса вызывает гангрену, нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.

Напомним, что за минувшие сутки в России выявлено 14 185 случаев коронавируса. В последние несколько суток число новых заболевших увеличивалось более чем на 1 тыс. в день. Накануне суточный прирост заразившихся пошел на спад, но сегодня вновь зафиксирован рост этого показателя. Власти Москвы заявили о взрывном росте заболеваемости Covid-19 в столице.

Москва, Наталья Петрова

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