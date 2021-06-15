Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом

В Москве в последние дни наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом: количество выявленных случаев возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов увеличилось на 70%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице №15 им. Филатова.
«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID – около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы <…> COVID имеет коварную историю. Видим как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле – мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года», – констатировал Собянин, отметив, что в связи принято решение открыть еще целый ряд больниц на четыре тысячи коек.
Мэр Москвы подчеркнул, что во время нерабочих дней москвичам необходимо максимально ограничить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваний. «Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку», – сказал Собянин.
Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявлено 6 805 случаев заболевания.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 15.06.21
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