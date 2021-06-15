РФПИ: «Спутник V» лучше других защищает от индийского штамма Covid-19

Российский препарат «Спутник V» показал высочайшую эффективность против так называемого индийского штамма коронавируса. По итогам исследования, действие российской вакцины превзошло остальные изученные препараты.

Специалисты НИЦ имени Гамалеи передали результаты исследования международному медицинскому журналу для публикации.

«Спутник V» более эффективен против варианта «Дельта» коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, чей результат с этим штаммом был опубликован», – сообщили специалисты в официальном аккаунте препарата.

Ранее ученые Аргентины доказали эффективность «Спутника V» против бразильского штамма коронавируса, который отметили как устойчивый к вакцинам.

Как сообщал «Новый День», ученый из Сингапура предупредил о новой большой волне пандемии из-за распространения индийского штамма Covid-19. Штамм, названный «Дельта» впервые обнаружили в индийском штате Махараштра в марте этого года, а к концу мая его выявили уже в 53 странах.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.06.21

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