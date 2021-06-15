Заболеваемость коронавирусом в России вновь выросла

В России за минувшие сутки выявили 14 185 случаев коронавируса. Таким образом, заболеваемость Covid-19 вновь выросла после первого за десять дней снижения числа заразившихся накануне. В общей сложности за все время пандемии в стране выявили 5 236 593 инфицированных.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом, в 15% случаев заболевание протекает без симптомов. Общий суточный прирост увеличился до 0,27%. Ни одного заболевшего не обнаружили за день из 85 регионов лишь на Чукотке.

Лидером антирейтинга по приросту больных Covid-19 остается Москва (+6805). На второй строчке – Подмосковье (+1135). Замыкает тройку Санкт-Петербург – 902 новых случаев коронавируса.

Кроме того, третий день подряд растет суточная смертность: за последние 24 часа зарегистрировано 379 летальных исходов, 371 – накануне, 357 – два дня назад. За весь период в России умерли 127 180 инцифированных. Наибольшее число пациентов с коронавирусом скончались за сутки в столицах: Москва – 71, Санкт-Петербург – 53.

В мире число заболевших Covid-19 превысило 176 млн. Жертвами инфекции стали свыше 3,81 млн человек. Наибольшее число заразившихся проживают в США (33,47 млн), Индии (29,57 млн) и Бразилии (17,45 млн). Россия по этому показателю находится на шестом месте.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.06.21

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