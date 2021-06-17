В России – больше 14 тысяч новых заражений Covid-19 и максимум смертей с марта

В России число новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило 14 тысяч. За минувший день в стране выявлено 14 057 заболевших в 85 регионах, что на 4,9% больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по мониторингу ситуации с инфекции. Третий раз на этой неделе подтвержжено более 14 тыс. случаев заражения. Число смертей от ковида за сутки оказалось максимальным с 23 марта – 416. Всего за время пандемии в России подтверждено 5 264 047 случаев Covid-19, скончались 127 992 зараженных.

Лидером по числу новых случаев заболевания остается Москва, где суточный прирост инфицированных вновь превысил 6 тыс. человек (+6195). Это на 7,1% больше, чем днем ранее, когда выявили 5782 заболевших. На втором и третьем местах оказались Московская область, где заболели 1208 человек, и Санкт-Петербург с 946 новыми случаями инфицирования. Еще в двух регионах ковидная статистика показала более 200 случаев заражения. Так, в Бурятии за последние 24 часа выявлено 217 заболевших, а в Нижегородской области – 207.

Наименьший суточный прирост зараженных зафиксирован в Северной Осетии – 0,05%. В целом по России этот показатель вырос до 0,27%.

В стране пятые сутки подряд продолжается рост числа смертей от коронавируса. За минувший день зарегистрировано 416 летальных исходов (накануне – 396). Наибольшее число пациентов с коровидом умерли за сутки в Москве – 73, Санкт-Петербурге – 61 и в Нижегородской области – 20.

В то же время за сутки полностью выздоровели 11 205 пациентов, а за весь период – 4 839 705.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 143,9 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 351 тыс. – за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются 588 322 человека.

Напомним, что из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью Covid-19 четыре региона – Москва, Подмосковье, Кузбасс и Сахалинская область – ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий работников. Эта мера касается работающих в сферах услуг, образования, здравоохранения и культуры.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.06.21

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