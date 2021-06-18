Состав «Спутника V» из-за новых штаммов менять не будут

Директора Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нет никакой необходимости изменять состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за индийского и других новых вариантов Covid-19. По словам ученого, важно поддерживать высокий титр антител и вовремя ревакцинироваться при их снижении.

Гинцбург отметил, что создание новой вакцины «при нашей регуляторике» занимает довольно много времени: «Научная часть займет десять дней, а регуляторика – три-четыре месяца». «Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы дело неблагодарное», – сообщил специалист газете «Известия».

По словам Гинцбурга, высокие титры антител нужно поддерживать с помощью существующей вакцины.

«Мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры, – подчеркнул ученый.

Гинцбург отметил, что правильным будет сначала привиться «Спутником V», а когда титры защитных антител снизятся, ревакцинироваться «Спутником Лайт». Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник Лайт» (первый компонент препарата «Спутник V») поступит в оборот через полторы недели.

Ранее глава Центра Гамалеи сообщил, что в Москве выявлен измененный индийский штамм коронавируса. Сейчас специалисты изучают эффективность «Спутника V» к этой мутации.

О новом, более агрессивном штамме коронавируса в столице, который распространяется быстрее других и переносится тяжелее, вчера заявил московский мэр Сергей Собянин. По его оценке, эпидситуация в столице стремительно ухудшается. В связи с этим Москва находится очень близко к принятию более жестких решений по ограничительным мерам, подчеркнул градоначальник.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.06.21

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