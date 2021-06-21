Госслужащих и продавцов в Нижегородской области обязали привиться от Covid-19

В Нижегородской области некоторые категории работников должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Постановление главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Кучеренко опубликовано на сайте ведомства.

Вакцинация стала обязательной для граждан, которые на работе часто контактируют с другими людьми. Среди них работники общепита и торговли, госслужащие и правоохранители, сотрудники детских, культурных и развлекательных учреждений. Также прививку должны сделать работники салонов красоты, оздоровительных заведений, МФЦ, общественного транспорта, банков и почты.

«До 25 июля организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной. В срок до 25 августа – вторым компонентом вакцины не менее 60% от общей численности работников», – говорится в документе.

Напомним, ранее власти Подмосковья, Ленинградской, Кемеровской, Тульской и Сахалинской областей ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников. Губернатор Мурманской области анонсировал аналогичные меры для своего региона.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

Нижний Новгород. Другие новости 21.06.21

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