Москалькова назвала нечестным принуждение работников к вакцинации от Covid-19

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не одобрила методы, которыми многие работодатели стимулируют своих работников делать прививку от Covid-19. По ее словам, многие россияне жалуются на угрозы начальства лишить премий и отпусков тех, кто не прошел вакцинацию.

Подобное стимулирование омбудсмен назвала «нечестной игрой».

«Идея сама по себе правильная – оградить общество. А механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз, боязнь людей», – сказала Москалькова в эфире радиостанции «Вести FM».

Омбудсмен назвала подобное отношение к работникам дискриминацией. И напомнила, что не все могут привиться даже по медицинским показаниям.

«Почему дискриминируются те, кто не пойдет на прививку потому, что у них есть антитела – они переболели, или они не могут по медицинским показаниям? Ведь есть целый перечень таких заболеваний. Им же никто не выдает справку», – отметила Татьяна Москалькова.

Напомним, около десяти регионов ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников. Подобные меры приняты, в том числе, в Москве и Подмосковье, Ленинградской, Тульской, Нижегородской и Сахалинской областях.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.06.21

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