В Индии суточный прирост больных с Covid-19 достиг минимума за три месяца

За минувшие сутки в Индии зарегистрировали 42 640 новых больных с коронавирусом. Это самый низкий прирост новых случаев Covid-19 с конца марта, следует из данных индийского Минздрава.

Общее число заболевших достигло 29 977 861 человека, а умерших от коронавируса – 389 302 человек. За прошедшие сутки скончались еще 1167 пациентов с Covid-19 – это минимум с 14 апреля.

Власти страны готовятся к третьей волне коронавируса и призывают граждан прививаться. В стране открыли новые пункты бесплатной вакцинации, а поставки препаратов стали идти без перебоев, пишет Indian express.

Только 23 марта в Индии регистрировали меньшее число новых случаев коронавируса – 40 715. Последние три месяца в стране бушевал «ковидный шторм»: в начале апреля суточный прирост подскочил до 100 тыс., в мае – превысил 400 тыс. Индия установила мировой антирекорд по суточной заболеваемости Covid-19 7 мая, когда в стране насчитали 414,2 тыс. новых больных.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 22.06.21

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