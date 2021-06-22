Минобороны РФ заявило о формировании коллективного иммунитета в армии

Около 85% военнослужащих в России прошли вакцинацию от коронавируса. В рядах вооруженных сил сформирован коллективный иммунитет, заявил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

«В министерстве обороны сформирован коллективный иммунитет. На сегодняшний день вакцинировано более 900 тыс. человек, в том числе 85% военнослужащих», – приводит его слова «Интерфакс».

Прививки сделали и все российские военнослужащие, находящиеся в Сирии. До 15 июля прививку от Covid-19 получат также все призывники, пришедшие в армию весной (около 134 тыс. человек).

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава Михаил Муршако заявили, что эпидемия коронавируса в России закончится только после достижения коллективного иммунитета. Чиновники посоветовали россиянам активнее делать прививки от Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.06.21

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