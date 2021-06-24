В России резко выросла заболеваемость Covid-19: за сутки – более 20 тысяч зараженных

В Росси резко выросла суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувший день в стране впервые с января выявлено более 20 тысяч зараженных. Продолжает расти и количество смертей от Covid-19: третий день подряд фиксируется более 500 летальных исходов. Москва и Санкт-Петербург обновили суточные рекорды по смертности.

За последние 24 часа в стране подтверждено 20 182 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах, что на 2588 больше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Рост заболеваемости составил 14,7%. Общее число выявленных случаев Covid-19 в РФ достигло 5 388 695.

Больше половины суточного прироста заболевших обеспечили Москва и Подмосковье, где выявили 8598 (накануне – 6534) и 2308 инфицированных соответственно. В столице коронавирусная статистика резко поползла вверх после четырех дней снижения. В Московской области количество новых заражений второй день подряд держится выше отметки в 2 тыс.

В пятерку регионов с самым большим приростом заболевших также вошли Санкт-Петербурге (+1143), Нижегородская область (+299) и Бурятия (+258). Впрочем, данные федеральной статистики по Бурятии, где вчера ввели двухнедельный локдаун из-за стремительного ухудшения эпидситуации, расходятся с цифрами, обнародованными региональным управлением Роспотребнадзора. По данным ведомства, в республике за сутки выявлен 281 случай коронавируса.

Еще в трех регионах число инфицированных за минувший день превысило 200 человек. Это Воронежская область (+223), Крым (+221) и Тверская область (+204).

Наименьшие темпы прироста суточной заболеваемости наблюдаются в Северной Осетии – 0,07%, Карачаево-Черкесии – 0,09%, а также в Ямало-Ненецком АО и Ингушетии – 0,1%.

За 24 часа в стране число смертей от ковида выросло на 568 (накануне – 548). Общее число умерших достигло 131 463. Больше всего новых летальных исходов зарегистрировано в Санкт-Петербурге (99), Москве (92), Бурятии (23), Нижегородской области (22), а также в Краснодарском крае и Свердловской области – по 17. Надо отметить, что в обеих столицах количество смертей оказалось максимальным за все время пандемии.

За сутки полностью вылечились 13 505 пациентов с ковидом, за весь период – 4 915 615.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 146,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе за последние сутки – 476 тыс. Под меднаблюдением остаются 662 648 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.06.21

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