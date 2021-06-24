Врачи рассказали о первом умершем от штамма «Дельта-плюс» в Индии

Врачи в Индии зафиксировали первую смерть от новой мутации дельта-штамма коронавируса. В штате Мадхья-Прадеш выявили пять новых больных с этим видом Covid-19, и один из них скончался, пишет Times of India со ссылкой на индийский Минздрав.

Смерть зафиксировали 23 июня. Четверо других пациентов сделали прививку и чувствуют себя хорошо. Умершая женщина не прошла вакцинацию, а ее сделавший прививку муж остался жив, хотя его анализ на коронавирус был положительным.

Первый случай заражения «Дельта-плюс» выявили в штате Карнатака. До этого в штате не было больных с новой мутацией штамма «Дельта». Больного изолировали, а все его контакты проверили, но больше никто не заболел.

Как сообщал «Новый День», в Индии выявили более 40 случаев заражения штаммом «Дельта-плюс». Правительство страны предупредило о высокой заразности этого вида коронавируса: достаточно пройти мимо больного без маски, чтобы заболеть.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 24.06.21

Краснодарские курорты перестанут принимать непривитых туристов. / Не привился – можно сменить работу: Кремль объяснил «добровольность» обязательной вакцинации. / Роспотребнадзор запустил «Информационный центр COVID-19» в соцсети. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»