Работавшая в Ухане ученая не исключила утечку Covid-19 из лаборатории

Вирусолог Даниэль Андерсон заявила, что коронавирус нового типа имел природный источник. Но он мог распространиться из лаборатории в китайском Ухане, допустила ученая в беседе с Bloomberg.

Андерсон ранее работала в уханьском институте, а теперь продолжает карьеру в Мельбурне. Она уверена, что Covid-19 не выпускали специально, но допустила, что один из исследователей мог заразиться в лаборатории и неосознанно заразить других людей.

«Я не настолько наивна, чтобы говорить, будто я полностью исключаю этот вариант», – заявила Андерсон, но назвала эту возможность маловероятной.

Вирусолог не удивлена, что источник Covid-19 пока не найдет. Она напомнила о вирусе SARS-CoV-1, вспышка которого случилась в 2002-2004 годах и который несколько раз покидал защищенные зоны.

Как сообщал «Новый День», США пригрозили Китаю изоляцией в случае помех в расследовании причин вспышки Covid-19. Вашингтон считает причиной пандемии утечку коронавируса из лаборатории в китайском Ухане – именно в этом городе зафиксированы первые случае заражения.

Власти Китая посоветовали не политизировать поиски источника заражения коронавирусом нового типа, потому что это не поможет в расследовании, а только затруднит международное сотрудничество в области предотвращения эпидемий. Специалисты ВОЗ назвали крайне малой вероятность утечки вирусов из лаборатории уханьского института.

Мельбурн, Наталья Рязанова

Мельбурн. Другие новости 28.06.21

Зараженные коронавирусом люди стали выделять больше частиц патогена в воздух. / Впервые за пять дней прирост заболевших Covid-19 в России снизился. / В детском лагере в Тыве у трети ребят и сотрудников выявили Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»