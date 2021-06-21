США грозят изоляцией Китаю за отказ от расследования причин пандемии

КНР может оказаться в изоляции, если будет мешать расследованию причин возникновения коронавируса. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.

Американский чиновник считает, что президенту Джо Байдену удалось сделать то, что не смог его предшественник Дональд Трамп, а именно, заставить страны G7 высказаться о необходимости проведения нового расследования происхождения коронавируса.

«Дипломатическая подготовительная работа – сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай – это основная часть усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном счете поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят, таким образом, следователям провести реальную работу и выяснить, откуда он взялся, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества», – сказал Салливан.

В свою очередь в Пекине после саммита «Большой семерки» заявили, что попытки оказать давление на Китай серьезно нарушают основополагающие принципы международного права. По мнению китайских властей, изучение причин пандемии Covid-19 не должно быть политизировано. Работу по выяснению источника вируса уже ведут специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), напомнили в КНР.

Ранее комиссия ВОЗ назвала маловероятной версию об искусственном происхождении вируса. Хотя в Вашингтоне считают, что причиной возникновения Covid-19 стала утечка из лаборатории в Ухане. Американские власти настаивают на том, что Пекин не только замалчивает правду, но и препятствует расследованию международных специалистов. Экс-президент США Трамп, неоднократно обвинявший Китай в пандемии, призывал потребовать репарации от Пекина в размере 10 трлн долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 21.06.21

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