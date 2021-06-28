Москалькова призвала найти грань в «ковидных правах»

В период пандемии коллективное право имеет преимущество перед индивидуальным, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В России сложилось понятие «ковидных прав», в которых омбудсмен призвала найти грань между правами человека и ограничениями.

«Сегодня сформировалось такое понятие, как «ковидные права». И очень важно сегодня разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека. Коллективное право имеет в данном случае преимущество перед индивидуальным», – цитирует омбудсмена ТАСС.

Москалькова отметила, что такой перевес получился из-за стремления спасти здоровье не одного человека, а «цивилизационного пространства в мире». Поэтому принимаемые властями антиковидные меры «имеют право на существование, на такой подход».

«С другой стороны, мы должны понять, где грань между коллективным и индивидуальным правом», – добавила уполномоченный по правам человека.

Напомним, Татьяна Москалькова не одобрила методы работодателей для стимулирования работников привиться от Covid-19. Она назвала массовую вакцинацию правильной идеей, а методы принуждения – «нечестной игрой». «Почему дискриминируются те, кто не пойдет на прививку потому, что у них есть антитела – они переболели, или они не могут по медицинским показаниям?» – сказала тогда омбудсмен.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.06.21

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